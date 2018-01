Em Haifa, crianças se divertem agredindo Nasrallah no computador Crianças estão se divertindo na cidade israelense de Haifa agredindo, em um jogo para computador, o líder xiita do Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah. O jogo está inserido em uma página de internet israelense de entretenimento (www.tapuz.co.il), sob o sugestivo título de "Vamos, contra Nasrallah". A imagem do líder do Hezbollah aparece em um desenho animado no centro de um quadro e a sua esquerda há vários meios para golpeá-lo, representados por uma luva de boxe ou mesmo uma perna, para chutes. As crianças da cidade, situada a 30 quilômetros da fronteira com o Líbano, não estão alheias ao clima de conflito na região, e se divertem agredindo a imagem do líder da milícia xiita, que ao receber os golpes exclama "Alá u-Akbar" ("Alá é Grande"), entre outras expressões, enquanto mísseis se movimentam junto à imagem. O jogo é encerrado quando Nasrallah aparece com o rosto ensangüentado e os olhos roxos, no momento em que é possível ouvir também o som de uma ambulância.