Em homenagem a vítimas de ataques, ingleses cantam hino francês em amistoso

LONDRES - O público que esteve nesta terça-feira, 17, no Estádio de Wembley, em Londres, cantou a Marselhesa, hino nacional francês, pouco antes do amistoso entre as duas seleções. O momento estava programado como uma homenagem às vítimas dos atentados de sexta-feira 13 em Paris. A organização do estádio colocou a letra do hino em telões, para ajudar os anfitriões que não a conhecessem.

O princípe William foi até o campo para cumprimentar os atletas, que chegaram a posar juntos para foto. Nas arquibancadas, torcedores dos dois lados ostentavam bandeiras francesas.

England vs France | Relive the moment when two countries came together: La Marseillaise pic.twitter.com/HdheYKSZMW (Video: @philousports) — Get French Football (@GFN_France) 17 novembro 2015

O minuto de silêncio teve ingleses e franceses formando um círculo no centro do gramado, misturados. Na linha central, perto da entrada do campo, uma coroa de flores foi colocada.

Antes do hino, todos em Wembley aplaudiram de pé a entrada em campo da seleção francesa, para aquecimento, cerca de 45 minutos antes do amistoso, como primeira homenagem às vítimas dos atentados.

1st verse & chorus of La Marseillaise phonetically by @indiaknight. Wherever you may be, you can get involved. pic.twitter.com/4pXCb4FgSc — Get French Football (@GFN_France) 17 novembro 2015

Segurança. O torcedor que compareceu a Wembley passou por rigoroso controle para poder acessar às arquibancadas, em meio a uma pesada operação de segurança, em meio ao temor de novos ataques, semelhantes aos ocorridos no Stade de France, durante amistoso da seleção local com a Alemanha. /EFE