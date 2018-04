Em Homs, ONG negocia retirada de jornalistas

Em um vídeo postado no YouTube na quinta-feira, a repórter francesa do Figaro Edith Bouvier e o fotojornalista William Daniels, que estão em Homs, aparecem feridos pedindo socorro.

Os repórteres estavam com a veterana correspondente de guerra Marie Colvin e o fotógrafo francês ganhador do prêmio Word Press Rémi Ochlik, mortos sob fogo da artilharia do regime de Bashar Assad.

Segundo Hicham Hassan, do CICV, a organização humanitária negocia tanto com o regime Assad quanto com a oposição um cessar-fogo temporário para retirar os feridos da área de conflito. Hassan afirmou que os funcionários internacionais estiveram em Baba Amr, um dos bairros de Homs mais arrasados pelas tropas de Damasco. A cidade do centro da Síria está sob cerco há cerca de 15 dias.

"Queremos socorrer todas as pessoas que precisam de assistência, sem exceção", afirmou Hassan, indiretamente indicando que os jornalistas também estão na lista da organização.

Relíquia. Segundo a rede de TV Al-Arabiya, entre os prédios destruídos em Homs está a mesquita de Khaled bin al-Waleed. O templo religioso teria sido alvo da artilharia de Assad. Citado no Alcorão, Waleed era uma das pessoas mais próximas do Profeta Maomé, além de ser considerado um dos maiores estrategistas militares da época. / AP