Em julgamento, ex-ministro do Interior egípcio se diz inocente

CAIRO - O julgamento do ex-ministro do Interior do Egito, Habib el Adli, começou nesta terça-feira, 26, segundo a agência estatal de notícias Mena. Adli é acusado de ter ordenado os disparos contra manifestantes durante a revolta que derrubou o ex-presidente Hosni Mubarak.

Veja também:

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

O ex-ministro e seis de seus colaboradores devem responder pela morte de mais de 800 manifestantes durante a repressão aos protestos contra o governo de Mubarak em janeiro. Eles podem ser condenados à pena de morte, caso sejam considerados culpados.

Familiares dos 850 manifestantes mortos se reuniram em frente a corte para exigir que Adly e seus colaboradores sejam condenados à forca. Na sala do tribunal, parentes dos acusados e advogados de defesa ocuparam todos os lugares disponíveis.

O julgamento será retomando no dia 21 de maio.

Transferência

Um promotor egípcio ordenou no domingo, 24, a transferência de Mubarak para a ala hospitalar de uma penitenciária militar no Cairo, informou a agência estatal de notícias.

A ordem do promotor Abdel-Maguid Mahmoud foi anunciada depois da realização de exames para determinar se o ex-presidente estaria apto a ser transferido do hospital onde está internado atualmente, no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh, na costa do Mar Vermelho.

Mubarak foi internado com problemas cardíacos logo depois de ele e seus dois filhos, Ala e Gamal, receberem ordem de prisão preventiva de 15 dias em 13 de abril. Já havia uma ordem de transferência pendente, mas a ala hospitalar da carceragem ainda não estava propriamente equipada.

O ex-ditador egípcio é acusado de corrupção. Promotores também investigam sua participação na repressão ao levante popular que culminou em sua deposição, em 11 de fevereiro, após 18 dias de manifestações na praça Tahrir, no Cairo, e em outras cidades do país.

Com AP e Efe