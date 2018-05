Em julgamento na Itália, Berlusconi ataca promotores O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, atacou promotores hoje, quando voltou a um tribunal de Milão para se defender de crimes de fraude envolvendo seu império empresarial Mediaset. "Os promotores estão trabalhando contra o país", afirmou Berlusconi a repórteres antes de entrar na corte. Alguns partidários estavam com cartazes com a frase "Resista, Silvio!" e tinham balões do governista Partido do Povo da Liberdade.