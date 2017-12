Em leilão, lembranças de um amor que valeu um trono Cartas de amor, trajes de noite e duas garrafas do conhaque 1811 - são lembranças de um amor que escandalizou a realeza inglesa, agitou o mundo e custou o trono a Edward VIII, apaixonado pela divorciada americana Wallis Simpson. Elas são a atração de um leilão que será realizado hoje, pela Christie?s, em Roma, que estima arrecadar cerca de ? 300.000 (R$ 1.149.000.000). O lote inclui 14 cartas e notas, trocadas por Edward e Wallis, abarcando o período de seu turbulento namoro, nos anos 30, ao casamento, depois que o rei abdicou do trono, em 1936, para casar-se com ela. Em uma das notas de Edward, aparentemente escrita um pouco antes do casamento, em 1937, ele diz: ?Você nunca saberá quanto eu a amo, Wallis, ou como é bom ver você em meio a tudo isto... Eu precisarei de você cada vez mais, minha querida, e é tão maravilhoso pensar que agora WE podem casar-se em breve.? A nota, que não está datada, foi entregue em mãos na casa, em Londres, que ela dividiu com seu segundo marido, Ernest Simpson, antes fugir com Edward. ?WE? era a assinatura, representando as iniciais dos primeiros nomes do casal, que marcou muito de sua correspondência. Também à venda, uma foto emoldurada de Wallis e o futuro rei, em 1935 ? a primeira foto conhecida do casal ? em férias no resort de Kitzbuhel, nas montanhas austríacas. As letras ?WE? estão gravadas em ouro no topo da moldura de couro preto. Depois que Edward abdicou depois de 325 dias de reinado ? e em meio a comoção internacional ? o único monarca inglês a deixar o trono voluntariamente e sua amada tornaram-se o duque e a duquesa de Windsor e passaram o resto de sua vidas na França. Edward morreu em 1972 e Wallis, em 1986. O casal deixou os objetos que irão a leilão para seu mordomo-mor e sua mulher italiana. O sobrinho do mordomo foi quem os levou à Christie?s. ?Temos uma porção de interessados, principalmente colecionadores americanos, e uma porção de colecionadores ingleses também?, assegura Milena Sales, gerente de marketing e relações públicas da casa de leilões na Itália. A correspondência à venda inclui, ainda, cartas de Wallis para seus dois primeiros maridos, Simpson e Earl Spencer; cartas de Elsa Maxwell, Eleanor Roosevelt e Somerset Maugham para Wallis; e duas cartas de agradecimento de Winston Churchill para Edward. Ainda no lote, um pendente dado como presente de batismo a Edward por sua avó, a rainha Vitória; um conjunto de cartas de baralho com os nomes ?Edward? e ?Wallis? gravados; uma coleção de paletós esportes do duque e vestidos de noite da duquesa.