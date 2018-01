Em Massachusetts, gays têm direito constitucional de casar A Alta Corte do Estado de Massachusetts decidiu que a Constituição exige direitos de casamento plenos e iguais aos casais homossexuais. Com a decisão, a partir de meados de maio o Estado poderá ser o primeiro a realizar a união de casais do mesmo sexo. A Corte emitiu o parecer em resposta a uma pergunta do Senado estadual, sobre se uma união civil que garanta benefícios governamentais aos homossexuais, sem ser equivalente ao casamento, seria constitucionalmente aceitável. Segundo a Corte, uma lei que permita uniões civis inferiores ao casamento traria um tratamento ?inconstitucional, inferior e discriminatório para os casais de mesmo sexo?. A opinião judicial prepara o terreno para a votação de uma emenda à Constituição estadual que define o casamento como a união de um homem e uma mulher. Sem o parecer, a votação seria adiada. Mas a emenda só poderá entrar em vigor em 2006. Portanto, até lá, o casamento gay é legal em Massachusetts, segundo o mais alto tribunal do Estado.