Em Meca, clérigo pede vitória muçulmana no mundo O clérigo que dirigiu as orações desta sexta-feira durante o hajj, a peregrinação anual de muçulmanos à cidade sagrada de Meca, pediu a Deus para que conceda a vitória a todos os combatentes islâmicos no mundo. "Oh Deus, conceda a vitória aos mujahedin (guerreiros sagrados) em todos os cantos. Conceda vitória na Palestina. Oh Deus, conceda o triunfo muçulmano e destrua seus inimigos e faça deste país e de outros países muçulmanos locais seguros. Oh Deus, imponha sua ira aos sionistas criminosos", afirmou o xeque Saleh al-Taleb a cerca de meio milhão de peregrinos dentro da Grande Mesquita de Meca e nas ruas adjacentes. Depois do discurso, cerca de dois milhões de peregrinos caminharam ou foram transportados em ônibus até a cidade de Mina, onde os fiéis dormem em barracas. No sábado, eles se dirigirão ao monte Arafat para rezar e ler o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. As forças de segurança da Arábia Saudita, onde está localizada Meca, estão em alerta máximo depois que seis agentes e um civil foram mortos em um tiroteio com supostos terroristas em Riad.