Em meio à crise, cai entrada de ilegais na Espanha A chegada de imigrantes ilegais nas costas, portos e aeroportos da Espanha caiu para os números mais baixos da década, em razão da crise econômica e do maior controle policial, informou hoje o governo de Madri. Segundo o balanço de 2010, 3.632 estrangeiros foram interceptados em embarcações tentando alcançar a costa do país ibérico, 50% a menos que os 7.285 barrados no ano anterior.