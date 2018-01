Em meio à crise, irmão de Hugo Chávez assume governo de província na Venezuela

CARACAS - O político Argenis Chávez, irmão do falecido presidente venezuelano Hugo Chávez, que governou o país entre 1999 e 2013, foi empossado na terça-feira, 6, como governador do estado de Barinas, na região oeste da Venezuela. Barinas é a província natal do líder da "Revolução Bolivariana".

A chegada de Argenis Chávez ao poder está ligada à renúncia da líder da província, Zenaida Gallardo. Uma lei estabelece que é papel do secretário de governo substituir o mandatário estatal depois de sua renúncia.

Zenaida Gallardo havia assumido o cargo depois de que Adan Chávez, também irmão do falecido líder e eleito para o cargo, passou a formar parte do gabinete do presidente Nicolás Maduro.

A mudança no governo venezuelano ocorre pouco depois de uma escalada de violência no estado de Barinas, que produziu ao menos sete mortes em protestos contra o governo. Em vários povoados, principalmente na capital, houve saques e depredações em comércios, veículos e imóveis, assim como a sede do governante do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

A situação obrigou a implementação do Plano Zamora, uma operação militar para garantir a ordem interna que espalhou tropas pela cidade de Barinas. Desde que Hugo Chávez assumiu a presidência, "o império norte-americano tentou, através de planos golpistas, derrotar a revolução bolivariana. Seu objetivo foi derrubar o governo", disse Argenis Chávez após ser empossado.

As mortes em Barinas somam-se aos 65 falecidos que, segundo dados oficiais, foram registrados desde 1º de abril, quando começou uma onda de protestos a favor e contra o governo venezuelano. / EFE