Em meio à crise, ONU retira agentes da Costa do Marfim

ABIDJAN - A Organização das Nações Unidas (ONU) começou a retirar parte de seus funcionários da Costa do Marfim nesta terça-feira, 7.

A instituição teme mais distúrbios, após as contestadas eleições que ocorreram no país africano, informou um funcionário da entidade à agência AFP. "A transferência está ocorrendo. Esses funcionários que não são essenciais já começaram a deixar o país", disse a fonte, pedindo anonimato.

Mais cedo nesta terça-feira, a ONU em Nova York informou que realocará cerca de 460 funcionários da Costa do Marfim para a Gâmbia. Os dois candidatos presidenciais da Costa do Marfim, o atual presidente, Laurent Gbagbo, e seu rival, Alassane Ouattara, afirmam que ganharam a disputa.

Na semana passada, a ONU certificou o resultado eleitoral que confirmou a vitória de Ouattara. O resultado foi reconhecido por várias países, dentre eles EUA e França. No entanto, isso não impediu Gbagbo de realizar uma cerimônia de posse no fim de semana, durante a qual ele advertiu os estrangeiras a não interferirem.

Gbagbo chegou ao poder uma década atrás e permanece no cargo mesmo cinco anos depois do fim de seu mandato legal. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.