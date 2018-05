Em meio a crise política, presidente vai a Dubai O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, foi ontem a Dubai, nos Emirados Árabes, em viagem particular, segundo seus assessores. No início do mês passado, Zardari esteve em Dubai para um tratamento médico, o que deu início a rumores de que ele estivesse sendo pressionado pelos militares ou fugindo de um golpe de Estado. Autoridades disseram que ele assistirá a um casamento e deve retornar hoje ao Paquistão. O país enfrenta uma grave crise entre o governo civil e o Exército.