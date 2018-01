Em meio a forte esquema de segurança, Charlie Hebdo recebe prêmio nos EUA

"Crescer para ser um cidadão é aprender que algumas ideias, algumas palavras, algumas imagens, podem ser chocantes. Ficar chocado faz parte da democracia, do debate. Levar um tiro, não", disse Biard.

O jornal foi alvo de um atentado em janeiro deste ano, após publicar charges do profeta Maomé. O ataque terminou com 12 mortes. Diante disso, o evento teve forte esquema de segurança, especialmente depois do último ataque ocorrido no Texas, no domingo, a uma exposição de charges de Maomé.

Diversos escritores cancelaram a participação por serem contra às publicações do Charlie Hebdo, considerando-as ofensivas aos muçulmanos. Mais de 200 escritores assinaram uma carta aberta criticando a organização do prêmio PEN. / ASSOCIATED PRESS