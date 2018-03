Em meio a mudanças na Casa Branca, porta-voz renuncia O porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, anunciou nesta quarta-feira sua renúncia. McClellan, um dos rostos mais conhecidos da administração Bush, apareceu ao lado do presidente no jardim da Casa Branca para anunciar sua saída. "Tenho dado tudo de mim e continuarei fazendo isso" até que seja designado um novo secretário de imprensa, disse McClellan, cuja decisão está dentro da reforma na Administração americana empreendida por Bush. Por enquanto, não há informações sobre quem será seu sucessor, mas "será difícil substituir Scott", disse Bush, antes de afirmar que "ele tomou a decisão, e eu a aceito". McClellan, que esteve por dois anos no cargo, explicou que a Casa Branca passa por um período de transição" e "as mudanças podem ser úteis". "Estou preparado para mudar. Estive neste cargo há muito tempo", acrescentou. Bush disse que McClellan teve "uma tarefa desafiadora". "Acho que ele a realizou com classe, integridade. Será difícil substituí-lo". A substituição do porta-voz da Casa Branca foi divulgada um dia depois de o presidente anunciar a designação do até então representante de Comércio Exterior dos Estados Unidos, Robert Portman, como novo diretor do Escritório de Orçamentos e Administração da Casa Branca. Se o Congresso aprovar sua nomeação, Portman substituirá Joshua Bolten, novo chefe de Gabinete da Casa Branca e que ocupava até 28 de março o cargo de diretor do Escritório de Orçamentos. Mais mudanças O Vice-chefe de gabinete Karl Rove, o guru político de Bush desde que este concorreu ao governo do Texas em meados dos anos 90, está deixando o cargo para se concentrar mais na política. Rove foi promovido há um ano para o cargo de Vice-chefe de gabinete, encarregado da maior parte da política de coordenação da Casa Branca. Um funcionário da Casa Branca que não quis se identificar disse que o novo cargo de Rove envolve as campanhas políticas do Partido Republicano para as eleições para o Congresso em novembro. O sucessor de Rove no cargo será o atual subdiretor do Gabinete de Orçamento da Casa Branca, Joel Kaplan, informou o oficial.