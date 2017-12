Em meio a polêmica sobre bombas, Olmert visita Alemanha O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, iniciou nesta terça-feira a parte oficial de sua visita à Alemanha, em meio à polêmica causada por suas declarações a uma rede de televisão alemã nas quais deixou entrever que Israel possui bombas atômicas. Olmert causou polêmica com as declarações divulgadas na segunda-feira pela cadeia de televisão Sat 1, nas quais deixou entrever que Israel possui armas atômicas, algo que nenhum governo israelense reconheceu publicamente. O embaixador israelense na Alemanha, Shimon Stein, tentou nesta terça diminuir a seriedade das declarações, mas também não esclareceu a Incógnita. Stein se limitou a repetir a frase do escritório de Olmert e a afirmar que não tinha "nada a acrescentar sobre este assunto". Declarações Em sua entrevista à cadeia Sat 1, Olmert, ao ser perguntado se não achava que o arsenal nuclear de Israel poderia ser contraproducente para os esforços do Ocidente para que o Irã não desenvolva armas atômicas, o primeiro-ministro reconheceu indiretamente a existência desse potencial. "Israel é uma democracia e não ameaça ninguém. O Irã, por outro lado, ameaça aberta e publicamente riscar Israel do mapa", afirmou Olmert. "Pode-se comparar que (Irã) queira ter armas atômicas com os Estados Unidos, França, Israel e Rússia?", perguntou. Olmert iniciou nesta terça a parte oficial de sua visita colocando uma oferenda floral no monumento na estação de Grunewald, em memória dos judeus berlinenses deportados pelos nazistas. Diante do monumento aos 50 mil judeus de Berlim deportados aos campos de concentração, Olmert lembrou que o terror continua Presente. Mais tarde, Olmert se reunirá com a chanceler, Angela Merkel, que pretende sondar as perspectivaspara um novo impulso ao processo de paz no Oriente Médio. Depois, o primeiro-ministro israelense será recebido com honras militares pelo presidente Horst Köhler. Holocausto Ehud Olmert pediu nesta terça que a Europa detenha o anti-semitismo do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, frente ao perigo de que haja um novo Holocausto. Em entrevista publicada hoje pelo jornal italiano La Repubblica, na véspera de sua viagem a Roma, Olmert afirmou que a Europa "não pode permanecer indiferente a um Estado que quer apagar Israel do mapa e ter um programa nuclear". "A Europa não pode permitir que se repita uma experiência à qual sobrevivemos para poder condená-la", disse Olmert em referência ao Holocausto judeu. Para o primeiro-ministro israelense, Ahmadinejad representa "a mais dura forma de anti-semitismo e existe apenas uma maneira de enfrentá-lo: é preciso detê-lo e aqueles que não o fizerem terão sobre seus ombros o peso por não ter agido".