Em meio a protestos na Venezuela, Maduro cancela ida à posse de Bachelet

SANTIAGO - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou na madrugada desta terça-feira, 11, a viagem ao Chile, onde participaria da cerimônia de posse da presidente Eleita Michele Bachelet. Maduro era esperado no início da noite de ontem, quando teria uma reunião bilateral com Bachelet, mas já havia adiado a chegada para às 3h.

Na manhã de hoje, as chancelarias chilena e venezuelana confirmaram o cancelamento. A Venezuela será representada pelo ministro das Relações Exteriores, Elías Jaua.

A informação oficial é de que o presidente venezuelano preferiu ficar em Caracas devido às manifestações contra o seu governo que acontecem em várias cidades do País.

Maduro também estaria irritado com as declarações do vice-presidente americano, Joe Biden, que, ao chegar a Santiago para a cerimônia de posse, disse, ao jornal El Mercurio, que a situação na Venezuela era "alarmante" e acusou o governo de criar fatos para encobrir os problemas do país.

Os dois participariam juntos da cerimônia de posse e também do almoço oferecido por Bachelet.

A crise política na Venezuela deve ser abordada amanhã, em uma reunião de emergência dos ministros da União das Nações sul-americanas (Unasul).