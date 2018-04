Em meio a revolta, presidente foge do Quirguistão

Pelo menos 40 pessoas foram mortas nos confrontos, segundo o Ministério da Saúde do Quirguistão. Um líder da oposição, no entanto, disse que cerca de 100 pessoas perderam a vida nos tumultos. Entre eles está ministro do Interior do Quirguistão, Moldomus Kongantiyev.

A oposição pede pelo fim do arrendamento da base aérea de Manas aos Estados Unidos, que usam a instalação militar para enviar tropas e suprimentos ao Afeganistão. O Departamento de Estado do governo americano disse hoje que a base aérea de Manas está "funcionando normalmente".

O porta-voz do Departamento de Estado do governo dos EUA, P.J. Crowley, disse que os EUA lamentam a violência e pedem que a lei e a ordem sejam respeitadas no Quirguistão. Segundo ele, os EUA compartilham das preocupações e problemas do povo quirguiz, mas essas questões devem ser resolvidas "de maneira pacífica".

Na terça-feira, mais de mil pessoas romperam barreiras policiais e tomaram controle de escritórios do governo em Talas. Em Naryn, no centro do país, centenas de manifestantes invadiram nesta quarta-feira a sede do governo regional, após o governador se recusar a negociar.

Na cidade de Tokmak, nas proximidades da capital, 2 mil manifestantes se reuniram para protestar. Na cidade de Osh, no sul, também há relatos sobre manifestações.

Histórico

O Quirguistão é um país montanhoso, localizado estrategicamente entre China, Rússia, Afeganistão e o sudeste da Ásia. É um dos países mais pobres da ex-União Soviética, que se dissolveu em 1991. A nação enfrenta corrupção e instabilidade crônicas. Os atuais distúrbios lembram os ocorridos em março de 2005, que resultaram na deposição do presidente Askar Akayev.

Os líderes oposicionistas acusam o governo Bakiyev de violações aos direitos básicos, autoritarismo e condução arbitrária de economia. O país tem sofrido com fortes aumentos em bens e serviços essenciais. O promotor-geral do Quirguistão, Nurlan Tursunkulov, anunciou que a polícia capturou o ex-candidato presidencial e ex-primeiro-ministro Almazbek Atambayev, o ex-presidente do Parlamento Omurbek Tekebayev e o assessor dele Bolot Cherniazov.

O governo de Bakiyev prometeu ontem combater "duramente" os protestos, mas as manifestações ganharam corpo. A Rússia pediu que as forças de segurança não usem a força contra os manifestantes. Em comunicado divulgado na terça-feira, a embaixada dos EUA em Bishkek demonstrou estar "profundamente preocupada" com a instabilidade. Com informações da Dow Jones.