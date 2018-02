Em meio a tensão, Maldivas declara estado de emergência

COLOMBO - O presidente das Ilhas Maldivas, Abdulla Yameen, declarou nesta segunda-feira estado de emergência por 15 dias em meio ao aumento da tensão após a decisão do Supremo Tribunal de reabilitar 12 deputados e anular a condenação contra 9 opositores, entre eles o ex-presidente Mohamed Nasheed.

Um porta-voz da presidência maldiva, Ibrahim Hussain, confirmou à agência EFE a declaração do estado de exceção e adiantou que o governo dará detalhes a respeito nas próximas horas.

O estado de emergência dá aos serviços de segurança poderes extras para realizar detenções. O governo também suspendeu o Parlamento e ordenou ao Exército que resista a qualquer tentativa da Suprema Corte de abrir um processo de impeachment contra o presidente Abdulla Yameen.

"Durante este período, ainda que alguns direitos sejam restringidos, os movimentos geralmente, os serviços e os negócios não serão afetados", indicou a presidência através da rede social "Facebook".

"O governo deseja também garantir que a segurança de todos os maldivos e estrangeiros vivendo e visitando as Maldivas será garantida", acrescenta.

O estado de emergência foi declarado depois que a máxima instância judicial anulou na quinta-feira as condenações contra os nove opositores e ordenou um novo julgamento e a liberdade dos presos porque, disse, foram condenados após investigações "motivadas politicamente" e juízes "indevidamente influenciados".

A decisão inesperada do máximo tribunal, que devolveria à oposição a maioria no Legislativo, foi acatada em um primeiro momento pelo governo, que pediu tempo para aplicar a decisão.

No entanto, com o passar das horas, o governo de Yameen mudou seu parecer e o presidente mandou três cartas ao máximo tribunal nas quais adverte sobre as perigosas consequências de implementar a ordem, já que ela "poderia afetar a supremacia da Constituição".

Por isso, pediu que o Supremo revisasse sua decisão. A imprensa local informou que esse tribunal rejeitou as cartas do presidente.

As Maldivas estão em meio a uma grave crise institucional e política desde que uma explosão no barco do presidente, na qual a primeira-dama ficou ferida, levou o dirigente a denunciar em 2015 uma série de supostas tentativas de magnicídio.

Essas denúncias levaram à detenção de vários funcionários de alto escalão do governo, entre eles, o ex-vice-presidente Ahmed Adeeb e o procurador-geral Muhthaz Mushin, que em 2016, quando ainda ocupavam seus cargos, foram acusados de tentar assassinar o presidente e sentenciados a 15 e 17 anos de prisão, respectivamente.

O ex-presidente Nasheed, o primeiro eleito democraticamente no país, foi condenado pela detenção ilegal de um juiz durante seu mandato em um polêmico processo, que, segundo sua formação, estava cheio de irregularidades.

A decisão da máxima instância judicial maldiva abre a porta para que Nasheed retorne ao arquipélago e se apresente como candidato de unidade da oposição nas próximas eleições gerais, previstas para agosto. / EFE