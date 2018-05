Em meio a tensão política, Ahmadinejad marca discurso

"Ahmadinejad vai falar à nação na próxima semana e suas declarações vão agradar aos amigos da revolução e desesperar os inimigos do regime", disse Mir-Tajedini, segundo vários jornais iranianos. As afirmações dele, porém, não foram confirmadas pela mídia estatal, que até agora não comentou a ausência de Ahmadinejad em eventos públicos.

O presidente não é visto em público desde o dia 22, quando o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, revogou a demissão do ministro da Inteligência Heydar Moslehi, que havia sido imposta por Ahmadinejad. A reprimenda e a volta de Moslehi ao cargo fez com que os meios de comunicação tratassem das profundas diferenças entre Ahmadinejad e seus oponentes, notadamente os ultraconservadores que dominam o Parlamento.

Vários jornais disseram hoje que Ahmadinejad, que já boicotou duas reuniões do conselho ministerial, havia cancelado uma viagem nesta semana para a cidade de Qom, importante centro religioso do país.

Segundo a agência de notícias Fars, que é próxima aos linhas-duras do regime, a maioria conservadora do Parlamento do Irã, os Majlis, reuniram-se nesta manhã com o presidente da Câmara, Ali Larijani, para discutir a situação, após ouvir o relato de um deputado que reuniu-se recentemente com Ahmadinejad. Cinquenta legisladores assinaram ontem uma petição exigindo que Ahmadinejad compareça perante o Parlamento. As informações são da Dow Jones.