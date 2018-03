Em meio às negociações de trégua, 2 ativistas do Hamas são mortos em Gaza Soldados israelenses mataram nesta quarta-feira a tiros dois atacantes do Hamas na Faixa de Gaza e a polícia de Israel disse ter evitado um atentado com explosivos em Jerusalém, enquanto as partes esperam a resposta do grupo militante islâmico sobre uma trégua com o Estado judeu. O Hamas disse que dois de seus membros dispararam um míssil antitanque contra un veículo militar israelense no norte de Gaza. O incidente provocou um confronto em que morreram dois atacantes palestinos. Um soldado israelense ficou ferido, disseram os militares. O confronto ocurreu na zona de Beit Hanoun, controlada pelas forças israelenses para evitar que os palestinos disparem foguetes de fabricação caseira contra a aldeia israelense de Sderot, do outro lado da cerca que a rodeia. Enquanto isso, o primeiro-ministro palestino Mahmoud Abbas e vários funcionários egípcios tentam persuadir o Hamas e outros grupos violentos a cessarem os ataques contra os israelenses, pelo menos temporariamente. Há indícios de que o acordo está prestes a ser anunciado, embora se diga que o Hamas estabelecerá condições que Israel não aceitará - especialmente diante dos temores israelenses de que a trégua possa ser usada pelos extremistas para reagrupar-se e lançar em seguida mais ataques. Um líder dos grupos extremistas, que falou sob a condição de anonimato, disse que eles querem que Israel liberte a milhares de prisioneiros palestinos capturados durante los 33 meses de luta. Tem-se como certo que Israel, cujas forças continuam dando regularmente bsucas na Cisjordânia, não aceitará tal exigência.