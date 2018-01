Nova regra para a troca de cédulas na Venezuela deve causar mais transtornos

CARACAS - O governo da Venezuela alterou as regras para os venezuelanos poderem trocar as notas de 100 bolívares e determinou que isso só poderá ocorrer em agências designadas pelo Banco Central da Venezuela (BCV). A medida, anunciada na noite de quinta-feira 16 pelo presidente Nicolás Maduro vale até o dia 20. Além disso, as notas não podem mais ser depositadas em conta. Na quinta-feira, entrou em vigor o novo sistema de notas do país, que abriga bilhetes de 500 a 20 mil bolívares.

Anteriormente, o governo havia dado um prazo de 10 dias úteis para a troca das notas de 100 pelas novas. A nova regra, segundo economistas, deve ampliar as filas e a confusão em torno da medida. Muitas pessoas temem perder dinheiro.

Em Caracas, haverá 30 cabines para a troca das notas antigas na sede do BCV, na Avenida Urdaneta. No domingo, o presidente Nicolás Maduro decidiu tirar de circulação as notas de 100 num prazo de três dias para combater o que chamou de "contrabando de dinheiro para provocar uma guerra financeira contra a Venezuela".

Nas últimas semanas, os venezuelanos vinham tendo dificuldades para sacar dinheiro em caixas eletrônicos. O governo diz que bilhões de bolívares foram contrabandeado para outros países propositalmente.

Segundo dados do próprio BCV, no entanto, a impressão das notas cresceu 12 vezes em quase três anos. Como o aumento da inflação não foi acompanhado da mudança de valor nas notas, era preciso cada vez mais bilhetes para fazer compras comuns no dia a dia e a procura pelas notas disparou.

A medida de Maduro no entanto provocou um colapso no sistema financeiro, uma vez que não houve tempo hábil para atender as filas gigantes de venezuelanos tentando depositar suas notas antigas.