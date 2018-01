Em memórias, Musharraf conta como foi o ultimato americano O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, afirmou em suas memórias lançadas nesta segunda-feira que deixou de apoiar o Taleban e se integrou na guerra contra o terrorismo dos Estados Unidos porque se não o fizesse teria de enfrentar um "forte ataque" americano e uma possível incursão da Índia na Caxemira respaldada por Washington. Musharraf, no livro intitulado "Na linha de fogo", também criticou a invasão americana do Iraque por ter tornado o mundo "mais perigoso" e condenou o "pai" do programa nuclear do Paquistão, A.Q. Khan, por ter vendido equipamentos e segredos atômicos para o Irã, Coréia do Norte e Líbia. "Ninguém podia imaginar quão irresponsável e negligente ele poderia ser", escreveu. Milhares de cópias do livro chegaram nesta segunda-feira às livrarias do Paquistão, assim como dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Índia. O lançamento é uma raridade, já que poucos chefes de Estado publicaram suas memórias enquanto no poder. Musharraf, atualmente em visita aos EUA, admitiu que o Paquistão, Estados Unidos e Arábia Saudita criaram um "monstro" ao apoiar a jihad islâmica, inclusive Osama bin Laden, contra a União Soviética durante sua ocupação do Afeganistão, de 1979 a 1989. "Demos assistência à emergência do Taleban depois que a União Soviética retirou-se do Afeganistão, que foi então insensivelmente abandonado pelos Estados Unidos", escreveu Musharraf. Foi nesse vácuo que Bin Laden e sua rede terrorista Al-Qaeda fortaleceram-se, com a ajuda do líder do Taleban, mulá Omar, acrescentou. O Paquistão inicialmente viu o Taleban como um meio para acabar com a crescente violência no Afeganistão, que atingiu seu pico durante a guerra civil de 1992 a 1996, disse Musharraf. O Paquistão também precisava do Taleban para se contrapor à Aliança do Norte - a outra facção no conflito afegão - que era apoiada pela arqui-rival Índia. Mas depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, Musharraf percebeu que se mantivesse o apoio ao Taleban e às redes militantes, o Paquistão entraria em rota de colisão com Washington. "Os EUA estavam prontos para agir violentamente, como um urso ferido", segundo Musharraf. "Se o perpetrador viesse a ser a Al-Qaeda, então o urso ferido viria direto em nossa direção". Em 12 de setembro, o então secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, telefonou ao líder paquistanês para passar um ultimato: "Ou você está conosco ou contra nós", lembrou Musharraf. No dia seguinte, o vice de Powell, Richard Armitage, telefonou para o chefe da inteligência do Paquistão e deu um recado ainda mais explícito: "No que deve ter sido a declaração mais não diplomática já feita, Armitage (...) disse ao diretor-geral (da inteligência) que tínhamos de decidir se estávamos com os EUA ou com os terroristas, mas se escolhêssemos os terroristas, então deveríamos estar preparados para sermos bombardeados até retrocedermos à Idade da Pedra", contou Musharraf. Na semana passada, Armitage negou ter feito tal ameaça, mas admitiu ter dado uma dura advertência ao governo paquistanês. Pesando as opções Musharraf disse que chegou a pesar as opções, e até mesmo imaginou como poderia resistir a um ataque dos EUA, mas acabou percebendo que seria impossível, dadas as debilidades econômicas e militares do Paquistão, confrontar um "assalto maciço" americano. O presidente paquistanês também temeu que os EUA recorressem à Índia - com quem o Paquistão travou três guerras desde a independência dos dois países frente à Grã-Bretanha em 1947, duas delas pela disputada região da Caxemira. "Os indianos poderiam ser tentados a promover uma ofensiva limitada lá; ou mais provável eles trabalhariam com os EUA e as Nações Unidas para transformar a atual situação (de uma Caxemira dividida) num status quo permanente", escreveu Musharraf. "Os Estados Unidos certamente teriam favorecido a ação". "Não é segredo que os Estados Unidos nunca ficaram confortáveis com um país muçulmanos obtendo armas nucleares e os americanos, sem dúvida, aproveitariam a oportunidade de uma invasão para destruir tais armas", acrescentou. Sem opções, Musharraf rompeu laços com o Taleban, mesmo correndo o risco de enfrentar uma forte reação de radicais islâmicos no Paquistão. "Por que colocaríamos nossos interesses nacionais na linha de tiro por um regime primitivo que seria derrotado?" questionou. "Interesse próprio e autopreservação são as bases dessa decisão". Mas Musharraf discordou da avaliação do presidente dos EUA, George W. Bush, de que o mundo ficou mais seguro após a invasão americana do Iraque. Ele lembrou ter se oposto à guerra porque "temia que ela iria exacerbar o extremismo, como quase certamente o fez... O mundo tornou-se um lugar muito mais perigoso". Musharraf admitiu que a Al-Qaeda e o Taleban ainda operam no Paquistão, mas garantiu não saber do paradeiro de Bin Laden. "Se fosse para supor, diria que ele está indo e voltando em algum ponto da fronteira do Paquistão com o Afeganistão". Musharraf deve se encontrar na quarta-feira na Casa Branca com Bush e o presidente afegão, Hamid Karzai.