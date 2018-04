Em menos de uma hora, Chile resgata segundo mineiro À 1H04 de hoje o segundo mineiro, Mario Sepúlveda, chegou à superfície da mina de San José, no Chile, a bordo da cápsula "Fênix 2". Ele é o segundo dos 33 mineiros isolados há 69 dias, a ser resgatado. A cápsula com Sepúlveda levou cerca de 15 minutos para percorrer os 622 metros. Ele foi recebido por sua mulher e retirou da bolsa vários pedaços de pedra que trouxe lá de baixo, presenteando membros da equipe de resgate. Em seguida ele abraçou o presidente chileno Sebastian Piñera e saldou o ministro da Mineração, Laurence Golborne. Muito comunicativo, Sepúlveda ficou conhecido como o "apresentador" dos vídeos enviados pelos mineiros. Os EUA saudaram o "notável" resgate que se desenvolve no Chile. Após o resgate de Sepúlveda, desceu na cápsula o segundo paramédico, Patricio Robledo.