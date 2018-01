Em Nasiriya, nove cadáveres de soldados americanos Fontes militares dos Estados Unidos disseram hoje que 9 dos 11 cadáveres encontrados em Nasiriya, no sul do Iraque, durante a operação de resgate da recruta Jessica Lynch, pertencem a soldados americanos. Os outros dois cadáveres são de iraquianos e foram deixados no hospital daquela cidade, segundo as mesmas fontes. Os restos humanos dos militares americanos foram enviados a seu país para identificação. Com Lynch, caíram em uma emboscada em 23 de março outros 13 soldados dos Estados Unidos da 507ª Unidade de Apoio de Fort Bliss. Cinco deles foram feitos prisioneiros pelos iraquianos e mostrados na televisão. Dois haviam sido dados como mortos e sete, como desaparecidos em ação. Veja o especial :