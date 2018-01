Em nota, Brasil expressa 'satisfação' por acordo de paz na Colômbia

O Ministério das Relações Exteriores divulgou, agora à noite, uma nota na qual o governo brasileiro expressou "satisfação" e felicitou o povo e o governo da Colômbia pelo acordo anunciado nesta quarta-feira, 24. O acordo encerra meio século de hostilidade com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), lembra a nota.

"O desenlace positivo das negociações em Havana atesta de forma eloquente o compromisso dos colombianos com a paz e a reconciliação nacional. Trata-se de um acontecimento de transcendência histórica, não só para a Colômbia, mas para toda a região", afirma a nota do Itamaraty.

"Nesse contexto auspicioso, o governo brasileiro reitera sua disposição de contribuir com o governo da Colômbia para a plena implementação do acordo e reafirma seu compromisso permanente com o fortalecimento das relações entre os dois países."

Em janeiro, o governo brasileiro manifestou disposição de integrar uma missão de observadores internacionais encarregada de verificar o cumprimento do acordo de paz.