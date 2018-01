Em nota, Brasil repudia atentado em Cabul

BRASÍLIA – O governo do presidente em exercício, Michel Temer, emitiu nota, por meio do Ministério de Relações Exteriores, repudiando o atentado em Cabul, no Afeganistão, que deixou mais de 80 mortos. “O governo brasileiro recebeu com consternação a notícia de mais um atentado em Cabul, na manhã de hoje, reivindicado pelo Estado Islâmico, durante uma manifestação pacífica”, afirma o texto divulgado neste sábado, 23.

“O governo brasileiro condena nos termos mais veementes este ato de barbárie e expressa sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo afegãos”, afirma a nota. Segundo o Itamaraty, o Brasil apoia “firmemente os esforços do governo do Afeganistão no sentido de conter atos de violência sectária”. “Tais esforços terão reflexos importantes para a estabilidade de toda a região”, completa a pasta.

O ataque de um homem-bomba durante um protesto na capital do Afeganistão também deixou 231 feridos e sua autoria foi reivindicada pelo grupo Estado Islâmico. Esse foi um dos atentados mais violentos no país desde que o Taleban iniciou uma campanha contra o governo, em 2001.

Após o ataque em Nice, na França, na semana passada, o governo ampliou os esforços para evitar possíveis atentados durante os Jogos Olímpicos. Na quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Hashtag, que culminou com a prisão de 11 brasileiros suspeitos de compor no País uma célula terrorista internacional do Estado Islâmico que estariam preparando atentados na Olimpíada.