Em Nova York, colisão entre carro e trem deixa sete pessoas mortas e 12 feridas

Uma colisão entre um trem e um carro deixou pelo menos sete pessoas mortas e outras 12 feridas em Valhalla, uma cidade que fica 32 quilômetros ao norte de Nova York, nos Estados Unidos. As vítimas fatais são o motorista do carro e cinco passageiros do trem.

De acordo com autoridades locais, o acidente ocorreu na linha da Metronorth, a segunda ferrovia mais movimentada do país, que liga a cidade de Nova York ao interior do Estado de Nova York e também ao Estado vizinho de Connecticut.

Segundo o porta-voz da ferrovia, Aaron Donovan, o veículo, uma Cherokee preta, estava parado sobre os trilhos quando foi atingido pelo trem. O primeiro vagão do trem e o automóvel pegaram fogo. Os cerca de 400 passageiros que sobreviveram ao acidente deixaram o local. / AP