Em novo revés para companhia, coelho gigante morre em voo da United

LONDRES - Um coelho gigante morreu no porão de um Boeing 767 da companhia United Airlines durante um voo entre Londres e Chicago, em um novo golpe para a reputação da empresa americana. O coelho, chamado Simon, tinha 10 meses e media cerca de 90 centímetros.

Simon era filho de Darius, o maior coelho do mundo, com 1,32 metro. A Expectativa era de que Simon poderia superá-lo e bater um novo recorde, segundo, Annette Edwards, que os criou. Annette afirmou que Simon estava "em plena forma" e havia passado por exame médico três horas antes do voo.

"Alguma coisa estranha aconteceu, e quero saber o quê", disse Annette em entrevista ao tablóide britânico The Sun. A criadora afirmou que já havia enviado coelhos "para todas as partes do mundo" e "nada parecido" jamais aconteceu. Segundo ela, o "cliente que comprou Simon é muito famoso. E está furioso".

O incidente acontece em um dos piores momentos possíveis para a companhia, que vem de uma onda de indignação após retirar a força e ferir um passageiro em um de seus voos superlotados.

As imagens gravadas por outros passageiros desta retirada forçada do passageiro correram o mundo pela internet, forçando o diretor-geral da companhia, Óscar Muñoz, teve de se desculpar publicamente.

A companhia americana declarou estar “entristecida” pela morte de Simon. “A segurança e o bem-estar dos animais que viajam em nossas linhas são uma questão de extrema importância para a United Airlines e sua equipe responsável pelos animais domésticos”, afirmou.

“Estamos em contato com nossos clientes, a quem oferecemos assistência. Analisamos esse problema”, acrescentou.

De acordo com dados do Departamento americano dos Transportes, em 2016, 35 animais morreram em voos em rotas operadas por 17 grandes companhias aéreas do país.

Com 14 mortes ocorridas em seus voos, a United Airlines é a empresa com o maior número de vítimas. A companhia transportou mais de 97 mil animais este ano, no total./ AFP