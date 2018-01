Assaltantes roubam R$ 15 milhões em joias de hotel de luxo em Paris

PARIS - Cinco homens armados roubaram o equivalente a € 4 milhões (R$ 15 milhões) em joias na noite de quarta-feira 10 no hotel de luxo Ritz, em Paris. Parte das peças já foi recuperada, segundo fontes policiais.

"Parte do que foi roubado foi encontrado durante a prisão de três dos cinco suspeitos de atuarem no roubo", disse uma fonte. A quantidade de peças recuperadas ainda não foi detalhada. Um dos envolvidos que conseguiu escapar deixou cair uma bolsa com joias e relógios.

Por volta das 18h30 (15h30 em Brasília), cinco homens encapuzados entraram no hotel localizado na Praça Vendôme, região central da capital francesa. Três deles entraram pela porta de trás do estabelecimento, na rua Cambon. Armados com machados, quebararam as vitrines que exibiam as joias e fugiram com produtos que somavam mais de € 4 milhões, segundo autoridades locais. Dois cúmplices esperavam do lado de fora.

Os suspeitos tentaram fugir pela parte de trás do hotel, mas as portas estavam bloqueadas, detalhou uma fonte. Eles então passaram as peças roubadas para os cúmplices por uma janela. Estes conseguiram escapar, um em carro e o outro em uma moto.

"Ouvimos um barulho muito alto e havia muito tumulto na rua. Vários pedestres se refugiaram no hotel", contou um funcionário que pediu anonimato. Logo depois, um de seus colegas comentou ter visto motos circulando em alta velocidade na região.

A Procuradoria de Paris abriu uma investigação por assalto à mão armada e organização criminosa, da qual ficará encarregada a Brigada de Repressão de Deliquência da polícia parisiense, de acordo com uma fonte oficial. / AFP