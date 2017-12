Em paródia, Merkel dança com 'refugiados zumbis'

LJUBLJANA - Um comediante esloveno que sempre atrai audiência de milhões com suas paródias musicais políticas extravagantes fez uma versão de seus satíricos vídeos com a chanceler alemã, Angela Merkel. Antes, Vladimir Putin, Donald Trump e até o papa já foram personagens em seus produções.

Klemen Slakonja interpreta a chanceler em um vídeo divulgado no YouTube, com a participação de dezenas de figurantes. Merkel dança com a seleção alemã de futebol e com "refugiados" caracterizados como zumbis.

Há breves aparições de Adolf Hitler e Trump. "Refugiados vêm para a Europa, eles não têm as oportunidades que deveriam ter, então eles passam a viver como mortos-vivos aqui", explica Slakonja à agência Reuters.

O comediante, de 32 anos, que é ator do Teatro Nacional Esloveno, afirmou que planeja fazer mais paródias, agora com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. / REUTERS