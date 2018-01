Em possível violação de sanções, navios norte-coreanos deixaram a Rússia com combustível

MOSCOU - Ao menos oito navios norte-coreanos deixaram a Rússia com cargas de combustível este ano a caminho do país, apesar de ter declarado outros destinos, em um movimento que, segundo os Estados Unidos, tem como objetivo driblar as sanções impostas pela comunidade internacional a Pyongyang.

A movimentação dos navios foi identificada em dados de monitoramento de marinha mercante da Rússia, mas não há evidências de ilegalidade, uma vez que não é proibido para um navio mudar de rumo e não está claro se o combustível foi descarregado na Coreia do Norte. Apesar disso, autoridades americanas dizem que a manobra tem como objetivo evadir as sanções.

Segundo o Departamento do Tesouro, a mudança de curso dos navios e o uso de diversas empresas em seus negócios têm como objetivo maquiar dados sobre a importação de combustível, restringida pelas Nações Unidas.

“Como parte dos esforços para adquirir receita, o regime norte-coreano está usando uma rede de embarcações para importar e exportar bens”, disse o subsecretário do Tesouro, Marshall Billingslea, à Comissão de Assuntos Exteriores do Congresso. “A Coreia do Norte emprega práticas enganosas para esconder a origens desses bens e rotineiramente falsifica a identidade das embarcações.”

Os navios partiram de Vladivostok, na Rússia Oriental, com destino para a China e a Coreia do Sul. Após a partida, no entanto, eles pararam na Coreia do Norte e voltaram para a Rússia, em sua maioria. Eles carregavam óleo diesel. Um dos navios era o Ma Du Sun, um navio norte-coreano que adquiriu combustível da empresa russa IPC em 20 de maio.

Durante o trajeto, os navios desligaram os transponderes e sua rota não foi totalmente identificada./ REUTERS