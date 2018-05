'Em primárias, o mais importante é vencer, por qualquer diferença'

O que significa vencer por só oito votos a primária de Iowa?

Mitt Romney teve um resultado equivalente ao de 2008, quando ficou em segundo lugar, com 25,1% dos votos. Desta vez, saiu-se vitorioso com 24,6% dos votos em Iowa, mesmo sem ter se esforçado muito. Ele começou a se dedicar a esta campanha há menos de um mês, quando seus concorrentes já estavam no terreno. Iowa deixou dois dados interessantes sobre o segundo colocado, Rick Santorum: ele se consolidou como uma alternativa a Romney e atraiu os cristãos mais conservadores.

Vencer por uma diferença mínima em Iowa, Estado com população pequena e de perfil agrícola, é algo significativo?

Nas primárias, vencer é bom. Iowa não é insignificante. Tem baixo desemprego e uma concentração urbana importante ao redor da capital, Des Moines. Vencer em Iowa não chega a determinar o candidato republicano à presidência, como geralmente acontece no Partido Democrata. Romney e seus concorrentes terão ainda testes difíceis pela frente. Depois de New Hampshire, haverá a Carolina do Sul e a Flórida, um Estado gigante.

O que o resultado em Iowa aponta para a primária de New Hampshire, na terça-feira?

Romney tem, segundo as pesquisas de opinião, 40% das intenções de votos em New Hampshire. Nenhum candidato republicano à presidência jamais conseguiu vencer ambas primárias, de Iowa e de New Hampshire. Se Romney conseguir, será um feito. Mas ele tem ainda quatro concorrentes fortes. O deputado federal Ron Paul saiu-se muito bem em Iowa, em terceiro lugar; o ex-presidente da Câmara Newt Gingrich deve obter melhor resultado em New Hampshire, onde conta com o apoio dos conservadores locais. Rick Santorum também é apoiado nesse Estado. A questão é saber se Romney manterá, até o dia 10, os seus 40% dos votos.

MICHAEL BARONE

É analista político conservador e jornalista. Faz comentários sobre eleições para o canal Fox News, escreve para o Washington Examiner e é autor de O Almanaque da Política Americana