Em primeira viagem internacional, Trump visitará a Cisjordânia

WASHINGTON - A primeira viagem internacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluirá uma visita a Belém, no território palestino da Cisjordânia. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 16, pelo conselheiro para segurança nacional da Casa Branca, o general Herbert McMaster, em uma entrevista coletiva sobre o roteiro do republicano. Na cidade, Trump se reunirá com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Israel será a segunda parada e o presidente republicano se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, em Jerusalém. Trump também visitará o Muro das Lamentações e a Igreja do Santo Sepulcro, considerado pelos cristãos o local da tumba de Jesus.

Trump embarcará na sexta-feira e também passará por Arábia Saudita, Vaticano, Bélgica e Itália. Na primeira etapa de sua viagem, em Riad, ele fará um discurso sobre uma “visão pacífica do Islã”. Segundo McMaster, o pronunciamento será no domingo, e o presidente insistirá no “compromisso” dos Estados Unidos com seus “parceiros muçulmanos” e pedirá a “união do mundo islâmico contra os inimigos comuns da civilização”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seu primeiro roteiro internacional, Trump se reunirá com o papa Francisco e com o novo presidente da França, Emmanuel Macron, e participará das cúpulas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas, e do G7, em Taormina. / ANSA e REUTERS