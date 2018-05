Em protesto, japoneses pedem fim da energia nuclear

TÓQUIO - Cerca de 2 mil pessoas participaram de protestos em Tóquio neste domingo, 10, contra o uso de energia nuclera. A manifestação ocorre em meio à crise nuclear que afeta o país, em razão do terremoto e do tsunami de 11 de março.

Os trabalhos para retirar a água radioativa da usina nuclear japonesa Fukushima Daiichi, pertencente à Tokyo Electric Power Co. (Tepco), sofreu atrasos, e não deve terminar no fim de semana, como previsto. De acordo com a empresa, o foco dos serviços estaria em limitar os efeitos do vazamento tóxico no meio ambiente.

O término desse trabalho deverá permitir que os trabalhadores utilizem o espaço para armazenar água altamente radioativa que está se acumulando no porão do prédio do reator número 2. Esse é um importante obstáculo para restaurar os sistemas de refrigeração.

Em mais um sinal de danos ao meio ambiente provocado pela liberação anterior de material contaminado, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar disse no sábado, 9, que o peixe pescado na costa de Fukushima continha níveis acima do permitido de material radioativo.

A segurança dos alimentos e a viabilidade da indústria japonesa de alimentos provenientes do mar é mais uma preocupação em relação ao impacto sobre a vida marinha.

A Tepco também informou que um trabalhador terceirizado envolvido no trabalho na usina foi levado ao hospital por sentir-se mal. O homem instalava uma mangueira no reator número 2. / Com agências internacionais