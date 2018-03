Em protesto nacional contra armas, estudantes deixam salas de aula nos EUA

WASHINGTON - Milhares de estudantes em várias regiões dos Estados Unidos começaram um protesto às 10 horas (11 horas em Brasília) contra a violência com arma de fogo para marcar o primeiro mês desde o massacre na escola Marjory Stoneman Douglas, na Flórida, que deixou 17 mortos.

As manifestações, que devem durar em sua maioria 17 minutos como um tributo simbólico às vítimas, são algo sem precedente na história recente dos EUA. Apoiadores do movimento dizem que representam uma percepção do poder e da influência de jovens acostumados com as redes sociais.

Mais de 3 mil marchas estão previstas em todos os EUA e também em outros países. Os jovens devem se manifestar de várias formas, incluindo ações nos ginásios e campos de futebol dos centros de ensino. Em Massachusetts e Ohio, os alunos disseram que irão ao Legislativo estadual para fazer lobby por novas leis de controle de armamento.

A coordenação do movimento é feita pelo Empower, ala jovem da Marcha das Mulheres que levou milhares de pessoas às ruas de Washington em protestos contra o presidente Donald Trump.

Apesar de estimular os estudantes e protestarem como acharem melhor, o grupo lhes ofereceu uma lista de demandas para serem apresentadas aos políticos, incluindo a proibição da venda de armas de assalto e verificações de antecedentes obrigatória para todas as vendas de armas.

"Nossos políticos eleitos devem fazer mais do que tuitarem pensamentos e orações em resposta a esta violência", diz a organização em seu site. / WASHINGTON POST e AP