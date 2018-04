Em protesto pós-eleição, manifestante é morto em Teerã

O protesto denuncia suposta fraude no processo eleitoral, em favor de Ahmadinejad e prejudicando o candidato moderado, Mir Hossein Mousavi, que apresentou queixa formal perante o Conselho dos Guardiães, na qual requisitou a anulação do resultado das eleições da última sexta-feira, pois teria havido compra de votos. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, ordenou a abertura de uma investigação das denúncias de fraude. O Departamento de Estado dos EUA, através de um porta-voz, disse que o país está "bastante preocupado" com a situação no Irã.