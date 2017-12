Em rede nacional, Calderón assume a Presidência do México O presidente eleito do México, o conservador Felipe Calderón, recebeu no início desta sexta-feira, à meia-noite (horário local e 4h de Brasília), o Gabinete do Presidente da República. No mesmo ato, Calderón empossou os membros de seu gabinete de segurança. A cerimônia foi transmitida pela televisão. "Ao assumir o cargo de presidente da República, recebo esta bandeira nacional que tremulará nos escritórios da Presidência durante os próximos seis anos", disse Calderón. O momento é de crise política no Congresso, onde Calderón deverá prestar juramento ainda nesta sexta-feira. A tribuna está ocupada por deputados governistas e de oposição que, de um lado protestam contra Calderón, e de outro tentam manter as cerimônias protocolares para a posse. Alguns juristas argumentam que a posse só se consuma quando Calderón prestar juramento no Congresso. Mas outros afirmam que a Constituição estabelece que o presidente eleito se torna automaticamente o chefe de governo à meia-noite de 1 de dezembro. Até a noite de quinta-feira, as bancadas parlamentares continuavam negociando para solucionar a crise que começou há dois dias no Congresso.