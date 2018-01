Em represália a atentado, Israel atacará militantes Em retaliação pelo atentado à bomba que matou quatro israelenses nos arredores de Tel-Aviv na quinta-feira, Israel atacará e matará militantes palestinos, disseram hoje fontes de alto escalão no serviço de segurança. Contudo, os líderes do Hamas serão poupados de tais ataques por terem parado com seus atentados, acrescentaram as fontes. O atentado suicida de quinta-feira foi perpetrado depois de um ataque aéreo israelense ter causado a morte de três militantes da organização Jihad Islâmica e dois civis. O ministro da Defesa, Shaul Mofaz, decidiu atacar os militantes da Jihad Islâmica e da radical Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP), que assumiu a autoria do atentado de quinta-feira, disseram as fontes. Desde o início do levante palestino contra a ocupação israelense, em 28 de setembro de 2000, Israel rotineiramente caçou e matou líderes militantes. Ainda nesta sexta-feira, soldados israelenses dispararam contra cerca de 200 manifestantes perto do vilarejo palestino de Mascha que protestavam contra a barreira que está sendo contruída para separar a Cisjordânia de Israel. Um israelense e um estrangeiro ficaram feridos. Aparentemente, o Exército usou munição real contra os manifestantes que tentavam destruir parte da barreira.