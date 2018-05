Em resposta a Bush, Vietnã afirma que lutou por 'causa correta'

Os vietnamitas lutaram por uma "causa correta" durante sua guerra contra os EUA, mas preferem focar no presente, disse um porta-voz do governo comunista do país na quinta-feira, reagindo ao discurso em que o presidente norte-americano, George W. Bush, comparou os conflitos do Iraque e do Vietnã. Veja Também Bush cita Vietnã para defender permanência no Iraque Democratas atacam paralelo entre Iraque e Vietnã "A guerra deixa sequelas que ainda são visíveis hoje, assim como nossas lembranças", disse Le Dung, porta-voz da chancelaria, durante seu encontro quinzenal com a mídia. "Mas, sendo uma nação com uma tradição que valoriza a paz, estamos determinados a não esquecer o passado, mas a valorizar o presente e esperar uma melhor relação com os Estados Unidos", disse. Na quarta-feira, em discurso a veteranos de guerra dos EUA, Bush comparou a guerra do Iraque à luz da experiência norte-americana em guerras no Japão, na Coréia e no Vietnã. Historiadores e críticos do governo disseram que Bush se equivocou ao sugerir que, se as forças dos Estados Unidos tivessem ficado mais tempo no Vietnã, na década de 1970, haveria menos mortes e um resultado diferente. O Vietnã foi unificado em 1975, depois de os EUA retirarem suas tropas e o governo comunista do então Vietnã do Norte derrubar o governo do Vietnã do Sul, pró-Ocidente. (Por Grant McCool)