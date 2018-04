Em resposta a Obama, republicano pede corte de gastos

WASHINGTON - Os deputados republicanos usaram sua resposta ao discurso do presidente Barack Obama sobre o Estado da União para reforçar o argumento de que entregarão um governo financeiramente saudável para o povo americano.

Veja também:

Obama quer investimento em inovação

Obama anuncia visita ao Brasil em março

Respondendo na TV às declarações de Obama, o presidente da Comissão de Orçamento da Câmara de Representantes, o republicano Paul Ryan, insistiu na tese de que antes que seus colegas de partido aceitem uma ampliação no limite de endividamento do país os "cortes de gastos têm de vir primeiro".

A próxima proposta orçamentária dos republicanos "mostrará como pretendemos fazer as coisas diferentemente, como cortaremos os gastos para conseguir a redução da dívida, ajudar a criar empregos e prosperidade e reformar os programas do governo", afirmou o deputado pelo estado de Wisconsin.

Em seu discurso, Obama defendeu a necessidade de gastos federais em áreas como educação, infraestrutura de transporte e energia renovável, dizendo que são necessários para garantir a competitividade da economia americana nas futuras gerações.

Ryan rejeitou a ideia de que há "investimentos" que o governo federal deva fazer nestas áreas, dizendo que eles são nada mais que "estímulos ''reempacotados''". Ele declarou que tais despesas são mais uma prova da intromissão democrata no setor privado.

Assim como o discurso de Obama, as declarações de Ryan não especificaram como os republicanos cortariam os gastos do governo. Fervoroso conservador em questões orçamentárias, Ryan foi escolhido pela liderança republicana na Câmara como o homem-chave para tentar reduzir drasticamente os gastos do governo federal. As informações são da Dow Jones.