Em resposta a sanções, Rússia ordena redução de diplomatas americanos no país

MOSCOU - A Rússia ordenou aos EUA que reduzam a presença diplomática em seu território, em resposta às novas sanções impostas pelo Congresso americano, as quais configuram uma prova de "russofobia", anunciou o Ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 28.

De acordo com a nota, Moscou pediu a Washington que, a partir de 1.º de setembro, reduza para 455 os funcionários de sua embaixada e de seus consulados na Rússia. Além disso, impede a utilização, por parte da representação diplomática dos EUA, de uma residência na periferia da capital russa e de armazéns.

Com a redução, o número de representantes americanos estará no mesmo nível que o de funcionários russos nos EUA, afirmou o Ministério, que acredita ter o "direito" de anunciar novas medidas.

Na quinta-feira, o Senado americano adotou novas sanções contra a Rússia por sua suposta ingerência na eleição presidencial de 2016. Criticado por Moscou e pela União Europeia (UE), já que pode prejudicar algumas de suas empresas, o texto será agora submetido ao presidente Donald Trump, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo.

A votação no Congresso americano "mostra que as relações com a Rússia se tornaram reféns das lutas de política doméstica nos EUA", denunciou o Ministério russo. "Apesar dos permanentes ataques de Washington, nós agimos de maneira responsável e com contenção e vamos continuar a agir (...). Os últimos acontecimentos mostram, porém, que a russofobia e a busca de confrontação estão muito arraigadas em certos círculos" em Washington, considerou. / AFP