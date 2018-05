Em ritmo de campanha, Putin fala ao Parlamento

MOSCOU

Em tom de candidato, o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, prometeu ontem lutar por uma "Rússia forte", rearmada e capaz de enfrentar ameaças internacionais. Putin discursou na Duma (Parlamento) no momento em que seu partido, a Rússia Unida, pressiona para que ele declare que é candidato às eleições presidenciais de 2012, muito provavelmente contra o atual presidente, seu ex-aliado Dmitri Medvedev.

O discurso de quatro horas foi transmitido em rede nacional. Nele, Putin não disse uma palavra sobre seus planos para as eleições presidenciais, tema que tem sido objeto de um debate fervoroso nas últimas semanas, uma vez que Medvedev já demonstrou interesse em permanecer por mais um mandato no cargo.

Mesmo não citando as eleições, as promessas deram um teor fortemente eleitoral ao discurso. Entre os compromissos, Putin descreveu um ambicioso programa de modernização armamentista e prometeu gastar US$ 700 milhões no projeto.

A amplitude do discurso - que tratou desde objetivos econômicos até segurança nacional e defesa - ressaltou a importância de Putin como líder do país, apesar de Medvedev, como presidente, em tese, ter mais poderes.

Rivalidade. Os dois líderes garantem que decidirão juntos qual deles será candidato em 2012, mas para a maioria dos russos Putin é o nome do partido. Segundo analistas, a incerteza parece ser boa para ambos, porque cria uma falsa impressão de competição política.

Putin foi presidente da Rússia de 2000 a 2008, mas foi impedido pela Constituição de concorrer a um terceiro mandato. Para seu lugar, ele indicou Medvedev, que, ao assumir, nomeou Putin primeiro-ministro. Muitos viram na decisão uma jogada política do ex-presidente: ele não deixaria os holofotes e manteria um político fraco à frente do país, que guardasse o lugar para que ele concorresse no futuro.

Mas Medvedev ganhou luz própria e provocou alguns atritos com o ex-presidente. Em março, ele criticou Putin, que tinha dito que a resolução do Conselho de Segurança da ONU autorizando o ataque à Líbia lembrava "uma cruzada medieval". "As pessoas devem ter o máximo de cautela ao descrever os eventos na Líbia como um choque de civilizações", disse Medvedev.

No início do mês, Medvedev deu o prazo de até 1.º de julho para que Putin removesse importantes ministros de Estado da direção de empresas estatais. A medida foi considerada um ataque à base política do premiê, uma vez que atingiu parte da base aliada de Putin, entre eles o vice-premiê, Igor Sechin, presidente da estatal petrolífera Rosneft. / REUTERS e AP ,