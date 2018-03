Em San Salvador, Lula lamenta atentado na Espanha O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o discurso que fez na 18ª Cúpula Ibero-americana, em San Salvador, para se solidarizar com o povo espanhol, por causa do atentado terrorista ocorrido na manhã de hoje em um estacionamento na Universidade de Navarra, em Pamplona, no norte da Espanha. "Esperamos que coisas desse tipo nunca mais aconteçam", disse. Outros líderes também se solidarizaram com o rei Juan Carlos e com o primeiro-ministro, José Luiz Zapatero, presentes à reunião. No atentado, em que foi utilizado um carro-bomba, 17 pessoas ficaram feridas.