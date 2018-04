Em sermão, apoio a Khamenei e ao presidente A tradicional pregação da sexta-feira na Mesquita da Universidade de Teerã, transmitida por rádio e TV, serviu ontem para uma demonstração de apoio ao líder espiritual Ali Khamenei, na disputa pelo poder com o influente ex-presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Foi também uma oportunidade para mensagens em favor do voto no presidente Mahmoud Ahmadinejad, apoiado tacitamente por Khamenei. "É preciso escolher um candidato que acredite na Constituição, seja cordial com todos, se preocupe com os pobres e cumpra suas promessas", aconselhou o aiatolá Mohammad Kashani, o autor do sermão de ontem. Cada uma dessas qualidades é reivindicada por Ahmadinejad. Falando em nome do líder espiritual, Kashani disse que votar era um dever religioso: "O Irã deve espalhar sua religião para outros países. Sem a participação do povo, como poderá fazer isso? Os inimigos querem roubar as riquezas do Irã. Votar é defender o país." Cerca de 50 homens com uniforme da Força Aérea se levantaram e gritaram, seguidos por parte dos 6 mil fiéis: "Morte aos que se opõem ao líder supremo. Morte à América. Morte a Israel." Num conflito público sem precedentes, Rafsanjani enviou uma carta a Khamenei, exigindo que o líder espiritual repreendesse Ahmadinejad, por tê-lo acusado de corrupção. Rafsanjani preside a Assembleia dos Especialistas, que nomeia, supervisiona e pode destituir o líder espiritual. Ele, por sua vez, também é nomeado e pode ser destituído pelo líder.