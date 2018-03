Em território rival, Obama propõe ajuda à classe média O candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, foi na quarta-feira a uma região republicana do Missouri para promover seu programa de apoio à classe média, e se disse vítima de uma campanha do medo por parte do rival John McCain. "O que eles querem fazer é que vocês tenham medo -- de mim", disse Obama a eleitores de Springfield, um tradicional reduto republicano num Estado ainda indefinido para as eleições de novembro. Obama passará quatro dias visitando esses Estados estratégicos, sempre enfatizando propostas econômicas. Na quarta-feira, zombou dos argumentos que seus adversários usam contra ele: "Não é bastante patriota, tem um nome esquisito, não se parece com todos os presidentes que estão nas notas de dólar". "Esse é o argumento deles: 'Não temos muito a oferecer, mas ele é arriscado'. Estamos numa época atualmente em que o arriscado é não mudar. É arriscado continuar fazendo o que estamos fazendo." Depois de passar dez dias em viagem ao exterior, Obama nesta semana prioriza questões econômicas, sempre retratando McCain como um seguidor das "desastradas" políticas econômicas do governo Bush. Ele criticou McCain por defender a manutenção de benefícios fiscais para os mais ricos, e disse que a proposta do adversário para autorizar novas perfurações de petróleo em alto-mar seria um presente para o setor, mas não traria benefícios para os consumidores, ao menos nos próximos anos. "Se eu achasse que perfurando em alto-mar poderíamos resolver nosso problema, eu o faria. [Mas] isso não é real. Sei que é tentador, as pesquisas dizem que a maioria dos norte-americanos acha que esse é um jeito de resolver nossos problemas, mas não é real", disse Obama. O candidato voltou a prometer um pacote com redução de impostos para a classe média e incentivos a energias alternativas. "Meu corte de impostos beneficiaria a classe média três vezes mais do que o de John McCain", afirmou. De ônibus, Obama passa o dia inteiro percorrendo as conservadoras regiões sudoeste e central do Missouri. Na quinta-feira vai a Iowa, e na sexta e no sábado participa de eventos na região central da Flórida. Assessores dizem que Obama está dando atenção a regiões antes desprezadas por candidatos democratas. No Missouri, todos os seus três eventos são em distritos representados por republicanos no Congresso e onde George W. Bush venceu John Kerry por ampla margem em 2004. Acompanhando-o no ônibus, a senadora local Claire McCaskill chamou de "blá-blá-blá" as insinuações sobre o patriotismo e caráter de Obama. "Conheço esse homem. Ele é humilde, devotadamente cristão, ama sua família e, mais que tudo no mundo, ele reverencia nossos homens e mulheres fardados, e é o mais vermelho-branco-e-azul possível."