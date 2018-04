Em teste para Obama, primeiro preso de Guantánamo chega a NY

Chegou ontem a Nova York o tanzaniano Ahmed Khalfan Ghailani, primeiro prisioneiro de Guantánamo a ser transferido para os EUA. Ghailani estava preso em Guantánamo desde setembro de 2006, acusado de participar dos atentados contra as embaixadas americanas na Tanzânia e no Quênia, em 1998. Ele está em um centro de detenção em Manhattan e será julgado em um tribunal federal. Leia mais sobre a prisão de Guantánamo e confira o mapa da região A transferência do tanzaniano para solo americano faz parte da iniciativa do governo Barack Obama de fechar a prisão em Cuba até o fim do ano. Para isso, o governo precisa resolver o que fará com os cerca de 250 prisioneiros que estão atualmente em Guantánamo. Obama argumenta que parte dos prisioneiros pode tranquilamente ser julgada em tribunais federais nos EUA. Caso sejam culpados, eles cumpririam penas em prisões de alta segurança em solo americano. Os republicanos e alguns democratas opõem-se à transferência de acusados de terrorismo para os EUA. Alegam que não é seguro. Os republicanos receberam a chegada de Ghailani aos EUA com duras críticas. "Esse é o primeiro passo no plano dos democratas para importar terroristas para os EUA", disse em comunicado o líder republicano na Câmara, deputado John Boehner. O Senado vetou no mês passado o pedido de US$ 80 milhões de Obama para fechar Guantánamo, afirmando que só vai liberar os recursos se houver garantias de que nenhum detento será transferido para prisões dos EUA. "O presidente está ignorando o desejo do Congresso e do povo americano de não trazer esses terroristas para os EUA", disse o senador Mitch McConnell, líder do Partido Republicano no Senado. O Departamento de Justiça, em comunicado, afirmou que o distrito sul de Nova York tem um longo histórico de sucesso em julgar casos de terrorismo. O governo quer mostrar que é possível julgar e eventualmente manter preso nos EUA um egresso de Guantánamo, sem que isso represente uma ameaça à segurança nacional. O departamento informou que existem 216 detentos em prisões federais que têm conexões com terrorismo internacional, mas nunca houve uma fuga da prisão de segurança máxima do Colorado, para onde Ghailani deve seguir. São 33 os terroristas condenados que cumprem pena no centro, incluindo o xeque Omar Abdel-Rahman, condenado pela bomba de 1993 no World Trade Center. Quatro dos supostos cúmplices de Ghailani já estão nessa prisão. OLHO NA EUROPA A transferência é importante também para convencer países aliados, como a Alemanha, a receber prisioneiros de Guantánamo. A chanceler Angela Merkel deu a entender que esperava que os EUA aceitassem alguns prisioneiros antes de o governo alemão fazer o mesmo. O julgamento de Ghailani testará ainda a capacidade de o governo conseguir uma condenação de acusados de terrorismo vindos de Guantánamo. Muitos deles confessaram sob tortura e essas provas podem ser invalidadas nos tribunais. Policiais americanos acompanharam Ghailani da prisão em Cuba até Manhattan ontem. Lá, ele se declarou inocente . Se for considerado culpado, Ghailani pode ser condenado à morte por sua participação nos atentados contra as embaixadas, que mataram 224 pessoas, entre eles 12 americanos. "O Departamento de Justiça tem um longo histórico de deter de forma segura e julgar de maneira eficiente suspeitos de terrorismo. Vamos usar essa experiência", disse o secretário de Justiça, Eric Holder. Ghailani foi indiciado em Nova York antes dos ataques do 11 de Setembro e capturado em 2004 no Paquistão. Ele foi mantido em uma prisão secreta da CIA, em país não divulgado, até ser transferido para Guantánamo em 2006. Pouco após os atentados na África, Ghailani fugiu para o Afeganistão, onde trabalhou como guarda-costas de Osama bin Laden. PRISÃO CONTROVERTIDA Por que os presos de Guantánamo têm status especial? O governo Bush criou a prisão para dar aos suspeitos de terrorismo o status de "combatentes inimigos" - e não "prisioneiros de guerra" -, o que os exclui da rede de proteção das Convenções de Genebra. Por estarem fora do território dos EUA, eles também não têm as garantias da lei americana Por que Obama quer fechar a prisão de Guantánamo? Por pressão da comunidade internacional e para resgatar a imagem dos EUA como líder global na defesa dos direitos humanos Por que é tão difícil para a Casa Branca fechar a prisão? Porque os EUA não sabem o que fazer com os presos Quais os planos de Obama para fechar a prisão? Antes de fechar Guantánamo, Obama tem de decidir o que fazer com os 250 presos. O governo os divide em cinco categorias: 1. Os que violaram leis americanas e podem ser julgados por tribunais dos EUA 2. Os que teriam violado leis de guerra e devem ser julgados por tribunais militares 3. Os que a Justiça mandou soltar, mas ainda estão presos 4. Os que ainda podem ser libertados contanto que outros países os aceitem 5. Os que são considerados perigosos demais e não podem ser libertados O que fazer com os presos que não podem ser libertados? Serão transferidos para prisões nos EUA, opção que enfrenta forte oposição interna Qual o destino dos presos de categoria 5? Eles não podem ser submetidos a tribunais federais nem militares. De acordo com a Casa Branca, será criado um novo sistema legal para esse tipo de detento que permita que eles permaneçam presos por tempo indeterminado