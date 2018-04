Em tons distintos, países enviam condolências

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, postou uma mensagem no Twitter: "Ai, minha querida Cristina, quanta dor. Que grande perda a Argentina e a nossa América sofreu. Viva Kirchner, para sempre."

Em comunicado oficial, o presidente americano, Barack Obama, disse que Kirchner desempenhou "um papel significativo" na vida política argentina.

Além do Brasil, Venezuela, Chile, Colômbia e Uruguai decretaram três dias de luto pela morte do ex-presidente argentino e secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas (Unasul). O governo espanhol disse que "acompanha os argentinos neste momento de profunda dor". O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que Kirchner "foi um líder nacional e internacional que acreditava no multilateralismo". Os governos de Itália, Canadá, Nicarágua, México e Bolívia também expressaram suas condolências. / AP e EFE