Em Tóquio, Hillary manifesta apoio às vítimas do tremor A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, disse ontem em visita ao Japão que os EUA continuarão apoiando o país. Ela se mostrou confiante na recuperação do aliado, atingido por um terremoto seguido de tsunami e vítima de um acidente nuclear. "Temos certeza de que o Japão vai se recuperar e terá um importante papel econômico no mundo nas próximas décadas", disse Hillary em encontro com o primeiro-ministro japonês, Naoto Kan. O premiê agradeceu a ajuda americana. "Nunca esqueceremos o grande apoio que os EUA nos deram", afirmou Kan. Cerca de 20 mil militares americanos participaram de um esquema de ajuda humanitária ao Japão após o terremoto.