Em tour pela Ásia e África, Chávez visita a Síria O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, desembarcou nesta terça-feira na Síria. A visita do venezuelano não estava prevista originalmente na sua série de viagens pela Ásia e pela África. De acordo com a agência de notícias AP, Chávez disse, ao chegar na capital Damasco, que seu país está unido com a Síria em oposição às ?agressões imperialistas? dos Estados Unidos no Oriente Médio. Durante a visita a Damasco, o venezuelano deve assinar acordos de energia com o governo sírio. Na quarta-feira, ele tem encontro marcado com o presidente Bashar Assad. Antes de desembarcar na Síria, Chávez estava na Malásia, onde se encontrou com empresários locais. Ele pediu aos malaios que investissem mais na economia venezuelana. A próxima etapa da visita de Chávez pela Ásia e pela África é Angola.