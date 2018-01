Em troca de informações, Aziz ganhará mansão e green card britânico O governo do primeiro-ministro britânico Tony Blair tentará abrigar o ex-primeiro-ministro iraquiano Tareq Aziz em uma residência real que pertence ao príncipe Charles, informou hoje o tablóide The Sun. Segundo o diário, Aziz, de 67 anos, seria hospedado em uma residencia real avaliada em 3 milhões de dólares, no condado de Cornwall, em troca de informação confidenciais sobre o paradeiro de Saddam Hussein e das supostas armas de destruição em massa. Aziz, que durante muito tempo foi a cara diplomática do regime de Saddam, se entregou na semana passada as tropas da coalizão anglo-americana. O governo britânico ainda estuda, segundo o jornal, dar completa imunidade a Aziz, evitando processos na justiça internacional por desrespeito aos direitos humanos ou crimes de guerra. O The Sun assegura que obteve documentos secretos que detalham a operação. Aziz seria levado em uma avião militar americano até a base de Brize Norton, em Oxford. De lá seria conduzido por policiais a Chicksands, para ser interrogado por oficiais britânicos. Cumprindo sua parte no trato, Aziz ganharia nova identidade, algum tipo de benefício estatal e viverá em uma das mansões do príncipe Charles em Cornwall, disse o jornal. ?Ainda não foi tomado a decisão final sobre trazer Aziz para a Grã Bretanha, mas estamos nas preparações?, disse um funcionário estatal ao The Sun. Veja o especial :